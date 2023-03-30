Розширення модельного ряду електричних столів лінійки Cougar Royal

30 марта 2023, 13:45

Офісні робочі столи з електричною зміною висоти доступні одразу у двох колірних варіаціях – чорному та білому.



Cougar Royal 120 Mossa – це ергономічний робочий стіл з електричним регулюванням висоти. Він складається з двох двоступеневих колон, ніжок та міцної стільниці. Краї стільниці вигнуті та закруглені, що створює додатковий комфорт для рук користувача. Поверхня стільниці матова, тому стіл легко протирати від забруднень та пилу.

Головною особливістю стола є його кабельна втулка. Цей отвір дозволяє лаконічно пропускати через нього дроти ваших пристроїв, тому ваше робоче місце завжди буде охайним та прибраним.Діапазон зміни висоти Mossa – 72-115 см, а максимальне навантаження становить 80 кг. Керувати столом користувач може завдяки контролеру, що має led-індикатор стану та 4 режими пам’яті висоти. Також є змога блокувати контролер, аби уникнути випадкового спрацьовування – такий собі допоміжний захід безпеки для дітей, або, наприклад, домашніх тварин.Стіл приводиться в дію надійним двигуном, який працює із рівнем шуму менше ніж 50 дБ. Конструкція колон забезпечує швидкість підйому 2.5 см/с. Феноменальні показники, які не спричинятимуть дискомфорту ні користувачеві, ні тим, хто його оточує.Cougar Royal 120 Mossa чудово підійде людям, які багато працюють та яким не потрібні зайві конструкційні елементи, або вибагливий дизайн. Лаконічно, тихо та ефективно – ось характеристика цього стола.