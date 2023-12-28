Cougar Combat - новий ігровий комплект для геймерів

28 декабря 2023, 13:15

Cougar Combat – це стандартний комплект, який чудово підійде для базової ігрової кар’єри.



Механічна клавіатура оснащена системою Anti-ghosting, яка забезпечує спрацьовування усіх клавіш, що натискаються одночасно, без затримок. Металева рамка корпусу та лазерне гравіювання на клавішах з преміум-пластику слугують гарантією довговічності і зносостійкості – навіть через роки використання пристрій зберігатиме свій товарний вигляд та функціонуватиме справно.

Доповнює клавіатуру миша, яка може похвалитися оптичним сенсором з максимальною роздільною здатністю 8000 DPI та частотою опитування 1000 Гц. Заявлений ресурс перемикачів девайсу – 10 мільйонів натискань, що є визначальним показником для будь-якого геймінгу. Виразною рисою миші є також зменшена вага – вона становить 65 г, тому швидке пристосування та легкість керування пристроєм забезпечені.Пристойна геймерська периферія зазвичай наділена колірними RGB-ефектами. Виключенням не став і Cougar Combat. Не маючи потреби в жодному програмному забезпеченні, миша здатна запропонувати одразу 7 ефектів підсвічування. Щодо клавіатури, то вона прикрашає ігровий куточок користувача одразу десятьма різноманітними RGB-ефектами. Керування підсвічуванням відбувається інтуїтивно легко та зрозуміло – за допомогою звичних комбінацій клавіш, які мають відповідні символи.Cougar Combat – це відмінний варіант для геймера-початківця, та є ідеальним поєднанням ціни та якості.