Перший професійний мікрофон від Cougar

2 декабря 2021, 9:45

Cougar вперше представив свою унікальну модель – мікрофон для стрімінгу Cougar Screamer-X.



Мікрофон позиціюється як універсальний інструмент для творчої діяльності сучасних контент-мейкерів. Модель оснащена цікавим функціоналом та різноманітними режимами.

Визначною особливістю девайса є широка варіативність його діаграм направленості. Мікрофон має чотири режими направленості: кардіоїда (записує джерело звуку попереду мікрофона), «пушка» (має вузьку спрямованість, тому ідеально підійде для дикторського озвучення та запису вокалу), двонаправлений (записує джерело попереду та позаду мікрофона) та всенаправлений режим, що записує геть усе навколо. Відтак мікрофон підійде не лише стрімерам, а й творчим людям, які займаються музикою, або, наприклад журналістам – для проведення подкастів чи інтерв’ю. Ця багатофункціональність стала можливою завдяки цікавій конструкції мікрофону – він має 3 капсулі, що розташовані усередині пристрою так, аби охоплювати зону в 360 градусів, отже запис звуку буде відбуватись однаково гарно, який режим ви не обрали б, а, вдало комбінуючи режими, ви використовуватимете максимальні можливості девайса без зайвих перешкод незалежно від навколишніх умов.Cougar Screamer-X виконано з преміальних матеріалів та за передовими технологіями. Пристрій оснащений багаторівневим захистом від зайвого шуму. Прогумовані елементи конструкції – антивібраційні накладки на кожному капсулі, гумові вставки на тримачі мікрофону та демпфери на підставці знижують небажані вібрації від поверхонь та фізичних переміщень мікрофону. Подвійний фільтр (поп-фільтр та вбудований фільтр мікрофона) убезпечує запис від дихання, зайвих коливань, свистячих та губних приголосних. Окремої уваги заслуговує активне шумопригнічення, що активується апаратно – натисканням кнопки знизу мікрофона. Режим потрібен, якщо вам необхідно прибрати неприємний шум, безпосередньо під час запису.Cougar відомий не лише своїми технологіями, а і беззаперечним почуттям стилю. Мікрофон має лаконічний дизайн та чудово впишеться у будь-який інтер’єр, адже він може кріпитися як на ергономічну стійку з RGB-підсвічуванням, що йде в комплекті, так і на професійний підвісний тримач-кран. Додаткові корисні можливості, наприклад велика кнопка заглушення мікрофону та 3.5-мм роз’єм для навушників (дає змогу моніторити звук у ріал-таймі), також є зручним бонусом до комфортної експлуатації в будь-яких умовах.Cougar продовжує розширювати горизонти відповідно до сучасних тенденцій. Cougar Screamer-X – ще одна сходинка технологічного прогресу.