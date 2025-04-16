Google запрошує студентів на безкоштовні воркшопи для успішної IT-кар'єри

16 апреля 2025, 10:45

Google запускає серію онлайн-воркшопів в межах програми “Google Cloud для студентів: впевнений старт кар'єри”.

Ця програма розроблена для студентів, які прагнуть поглибити свої знання в актуальних технологіях та впевнено розпочати кар'єру в ІТ. У фокусі воркшопів: хмарні технології, генеративний ШІ, аналіз даних і кібербезпека. Програма також буде корисною для викладачів вищих та передвищих навчальних закладів.



Участь у воркшопах безоплатна. Запрошуємо студентів та викладачів приєднатися...

Взявши участь у воркшопах, учасники:Дізнаються про можливості кар’єри з Google Cloud та з чого почати.Зрозуміють ключові тенденції сучасної ІТ-галузі.Здобудуть практичні навички від експертів Google та провідних українських ІТ-фахівців з можливістю поставити запитання онлайн.Дати і теми воркшопів:24 квітня, 17:00 – Панельна дискусія. Кар’єра з Google CloudЯкі кар'єрні шляхи доступні зі знаннями Google Cloud?В чому різниця між GCloud Software Engineer, Consultant, Automation Engineer, Software Architect тощо?Як зрозуміти який напрямок мені підійде найкраще? Які скіли потрібні для різних кар’єрних шляхів?1 травня, 17:00 – Куди рухаються технології AI, ML? Розвиток CyberТренди розвитку ШІВикористання ШІ для роботи з Google Cloud та в кібербезпеціЯкі навички варто опанувати, щоб залишатися конкурентоспроможним та ефективно керувати ШІ та машинним навчанням.Як розвивається напрям кібербезпеки. Можливості та загрози8 травня, 17:00 – Що потрібно для успішного початку кар'єри?Як скласти резюмеДе шукати роботуНа що звертати увагу в описі вакансіїТренди в ІТ секторі у 2025 роціЩо таке Pet project і де його зробити