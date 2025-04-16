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16 апреля 2025, 10:45

Google запрошує студентів на безкоштовні воркшопи для успішної IT-кар'єри

Google запускає серію онлайн-воркшопів в межах програми “Google Cloud для студентів: впевнений старт кар'єри”.

Ця програма розроблена для студентів, які прагнуть поглибити свої знання в актуальних технологіях та впевнено розпочати кар'єру в ІТ. У фокусі воркшопів: хмарні технології, генеративний ШІ, аналіз даних і кібербезпека. Програма також буде корисною для викладачів вищих та передвищих навчальних закладів.

Участь у воркшопах безоплатна. Запрошуємо студентів та викладачів приєднатися...


Взявши участь у воркшопах, учасники:

Дізнаються про можливості кар’єри з Google Cloud та з чого почати.

Зрозуміють ключові тенденції сучасної ІТ-галузі.

Здобудуть практичні навички від експертів Google та провідних українських ІТ-фахівців з можливістю поставити запитання онлайн.


Дати і теми воркшопів:

24 квітня, 17:00 – Панельна дискусія. Кар’єра з Google Cloud

Які кар'єрні шляхи доступні зі знаннями Google Cloud?

В чому різниця між GCloud Software Engineer, Consultant, Automation Engineer, Software Architect тощо?

Як зрозуміти який напрямок мені підійде найкраще? Які скіли потрібні для різних кар’єрних шляхів?


1 травня, 17:00 – Куди рухаються технології AI, ML? Розвиток Cyber

Тренди розвитку ШІ

Використання ШІ для роботи з Google Cloud та в кібербезпеці

Які навички варто опанувати, щоб залишатися конкурентоспроможним та ефективно керувати ШІ та машинним навчанням.

Як розвивається напрям кібербезпеки. Можливості та загрози


8 травня, 17:00 – Що потрібно для успішного початку кар'єри?

Як скласти резюме

Де шукати роботу

На що звертати увагу в описі вакансії

Тренди в ІТ секторі у 2025 році

Що таке Pet project і де його зробити
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