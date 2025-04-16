Google запрошує студентів на безкоштовні воркшопи для успішної IT-кар'єри

Google запускає серію онлайн-воркшопів в межах програми “Google Cloud для студентів: впевнений старт кар'єри”.
Ця програма розроблена для студентів, які прагнуть поглибити свої знання в актуальних технологіях та впевнено розпочати кар'єру в ІТ. У фокусі воркшопів: хмарні технології, генеративний ШІ, аналіз даних і кібербезпека. Програма також буде корисною для викладачів вищих та передвищих навчальних закладів.
Участь у воркшопах безоплатна. Запрошуємо студентів та викладачів приєднатися...
Взявши участь у воркшопах, учасники:
Дізнаються про можливості кар’єри з Google Cloud та з чого почати.
Зрозуміють ключові тенденції сучасної ІТ-галузі.
Здобудуть практичні навички від експертів Google та провідних українських ІТ-фахівців з можливістю поставити запитання онлайн.
Дати і теми воркшопів:
24 квітня, 17:00 – Панельна дискусія. Кар’єра з Google Cloud
Які кар'єрні шляхи доступні зі знаннями Google Cloud?
В чому різниця між GCloud Software Engineer, Consultant, Automation Engineer, Software Architect тощо?
Як зрозуміти який напрямок мені підійде найкраще? Які скіли потрібні для різних кар’єрних шляхів?
1 травня, 17:00 – Куди рухаються технології AI, ML? Розвиток Cyber
Тренди розвитку ШІ
Використання ШІ для роботи з Google Cloud та в кібербезпеці
Які навички варто опанувати, щоб залишатися конкурентоспроможним та ефективно керувати ШІ та машинним навчанням.
Як розвивається напрям кібербезпеки. Можливості та загрози
8 травня, 17:00 – Що потрібно для успішного початку кар'єри?
Як скласти резюме
Де шукати роботу
На що звертати увагу в описі вакансії
Тренди в ІТ секторі у 2025 році
Що таке Pet project і де його зробити