Україна - найбільш забезпечена генераторами країна у світі, - Шмигаль

11 сентября 2024, 9:45

"Україна на сьогодні, я просто впевнений в цьому, найбільш забезпечена генераторами країна у світі. Тому переконаний, що ми цю зиму пройдемо, і пройдемо стійко і впевнено", - запевнив він.

Також прем'єр детально розповів про забезпечення генераторами медичних та освітніх закладів. "100% лікарень забезпечені генераторами, деякі навіть мають резервні потужності", - сказав Шмигаль.Окрім того, він нагадав, що в Україні діють декілька програм кредитування купівлі енергообладнання для населення та бізнесу.