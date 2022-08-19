В Україні почався продаж потужного маршрутизатора Linksys Hydra Pro 6

19 августа 2022, 9:15

Ця новинка позиціонується в категорії доступних рішень з підтримкою Wi-Fi 6, і пропонується як найбільш оптимальна пропозиція для учнів та студентів, а також користувачів, які працюють вдома та потребують надійного з'єднання.

Linksys Hydra Pro 6 здатна одночасно підключити більш ніж 30 клієнтських пристроїв. Виробник обіцяє площу покриття до 250 квадратних метрів. Тим же користувачам, яким потрібно більше, розробники пропонують технологію Intelligent Mesh, завдяки якій кілька маршрутизаторів можна легко поєднати в одну мережу.

З роутером Hydra Pro 6 буде забезпечено швидкість бездротового зв'язку до 5.4 Гбіт/с (+р). Цього з лишком достатньо для будь-яких потокових передач відео та швидкого завантаження з мережі. Qualcomm Immersive Home 216 надає доступ до каналу 160 МГц для використання всіх переваг стандарту Wi-Fi 6.

Спеціальна програма Linksys дозволить власнику маршрутизатора Hydra Pro 6 зручно та просто стежити за підключеними до мережі пристроями та встановлювати пріоритети. Для безпеки мережі використовується шифрування WPA3/WPA2-Personal.Оновлення безпеки відбувається у повністю автоматичному режимі. Це ж стосується батьківського контролю та гостьових мереж.

Процесор – 2 ядра, частота 1 ГГц;

Частота роботи Wi-Fi: 2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц;

Стандарти Wi-Fi: 802.11b (Wi-Fi 1), 802.11a (Wi-Fi 2), 802.11g (Wi-Fi 3), 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6);

Максимальна швидкість: 5378 Мбіт/с;

Кількість LAN портів: 4 x LAN порти;

Швидкість портів LAN: 1000 Мбіт/с.



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