Linksys представила новий маршрутизатор Hydra Pro 6

8 мая 2022, 23:48

Linksys анонсувала нового Wi-Fi 6-маршрутизатора - Hydra Pro 6.



Заявлено, що Hydra Pro 6 підтримує 30 або більше пристроїв на вузол зі швидкістю до 5,6 Гбіт/с.

Hydra Pro 6 використовує платформу імерсивного будинку Qualcomm, а також включає технологію Intelligent Mesh, що дозволяє додавати більше вузлів для створення покриття Wi-Fi домашньої мережі.



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Новинка отримала один порт Gigabit WAN Ethernet та 4 Gigabit LAN. Також передбачено порт USB 3.0 для обміну файлами тощо. Hydra Pro 6 працює на частотах 2,4 та 5 ГГц, одночасний дводіапазонний, із шістьма потоками Wi-Fi до 574 + 4804 Мбіт/с.



Hydra Pro 6 оснащена 2-ядерним процесором з тактовою частотою 1 ГГц і має дві регульовані антени.

Linksys Hydra Pro 6 вже ↗ поставляється за ціною $299.