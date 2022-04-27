Linksys запускает маршрутизатор Hydra Pro 6

27 апреля 2022, 13:15

Linksys использовала выставку CES 2022 для представления нового ячеистого маршрутизатора Wi-Fi 6, Hydra Pro 6, который будет немедленно доступен.

Через год после анонса ячеистых маршрутизаторов Linksys вернулась на выставку CES и представила домашний и офисный маршрутизатор Wi-Fi 6. Заявлено, что Hydra Pro 6 поддерживает 30 или более устройств на узел со скоростью до 5,6 Гбит/с на площади 2700 квадратных футов.

«Наша миссия в Linksys-обеспечить безопасное соединение всех, будь то кто-то, работающий из дома, которому нужен надежный Wi-Fi, или студент, который внимательно делает заметки во время своего онлайн-класса»,-сказал в своем заявлении генеральный директор Linksys Гарри Хьюхерст. «Hydra Pro 6-это наш последний маршрутизатор в наборе продуктов, которые предлагают потоковую передачу нового уровня, просты в настройке и оснащены расширенными функциями безопасности и родительского контроля».

«Мы стремимся обеспечить быстрое, надежное и безопасное подключение к гибридной рабочей эпохе и за ее пределами,-продолжил он,-и Hydra Pro 6-это только начало».

Hydra Pro 6 использует платформу иммерсивного дома Qualcomm. Linksys включает технологию Intelligent Mesh, позволяющую добавлять больше узлов для создания покрытия Wi-Fi домашней сети.

Маршрутизатор имеет один порт Gigabit WAN Ethernet и 4 порта Gigabit LAN. Также есть один порт USB 3.0 для обмена файлами и тому подобное. Он работает на частотах 2,4 и 5 ГГц, одновременный двухдиапазонный, с шестипоточным Wi-Fi до 574 + 4804 Мбит/с.

Hydra Pro 6 оснащена двухъядерным процессором с тактовой частотой 1 ГГц и имеет две регулируемые антенны. В сложенном виде устройство составляет 8,465 на 6,1 на 2,205 дюйма.

Linksys Hydra Pro 6 уже поставляется по цене 299 долларов США на официальный сайт Linksys . Вскоре он будет доступен у «крупных розничных продавцов по всему миру».