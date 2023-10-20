20 октября 2023, 13:15

Міста України з найбільш брудним повітрям: дослідження

Згідно з інформацією, лідери міст з найбільш забрудненим повітрям — Кам'янське, Дніпро, Миколаїв та Одеса.


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