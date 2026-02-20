Відтепер скористатися сервісом у нічний час можна в 28 містах таких як:
Біла Церква, Вінниця, Дніпро, Дрогобич, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Кам'янське, Кам'янець-Подільський, Кривий Ріг, Кременчук, Кропивницький, Луцьк, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Черкаси, Чернівці та Чернігів. Окрім цих міст, послуга продовжує бути доступною вночі у Львові, Ужгороді, Мукачеві та віднедавна – у Києві.
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 9:45
Bolt працюватиме цілодобово в ще 24 містах України
- Интернет | Сегодня, 9:15
Хакеры взломали интернет-магазин Нацбанка
- Безопасность | Сегодня, 8:45
Швеция выделила Украине новый пакет военной помощи на €1,2 млрд
- Безопасность | Сегодня, 8:15
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,3.
- Безопасность | Вчера, 16:53
Испанские врачи предупреждают об опасном челлендже с парацетамолом
- Безопасность | Вчера, 16:15
На Заході різко зросла частка жителів, які вірять у наближення світової війни
- Бизнес | Вчера, 15:45
РФ сокращает добычу нефти из-за нехватки финансирования — Bloomberg
- Связь | Вчера, 15:15
Дія.Підпис для українців у ЄС
- Технологии | Вчера, 14:45
Число международных IT-хабов в Каталонии пошло на сотни
Последние материалы
- Обзоры | 7 февраля, 20:25
Ajax NVR 8-channel - потужний відеореєстратор з цікавим софтом і не лише
- Обзоры | 7 февраля, 8:43
be quiet! Pure Power 13 M 750W (BP026EU) - тихий модульний блок живлення з "золотим" сертифікатом
- Обзоры | 6 февраля, 13:55
Logitech Zone Vibe 100 Rose - дівчача гарнітура для дзвінків та ігор
- Обзоры | 14 января, 9:06
Verbatim Sync & Charge USB4 - 240 Вт (31847) - USB-C - кабель для потужних пристроїв
- Обзоры | 28 декабря, 18:19
Verbatim GaN 240Вт (32205) – найпотужнішій мобільний адаптер серед тих, що я бачив
- Обзоры | 26 декабря, 11:31
Автономний Інтернет під час блекаутів: живлення роутера та ONU
- Обзоры | 24 декабря, 12:03
Logitech Wave Keys – твоя особливо ергономічна клавіатура
- Обзоры | 17 декабря, 22:06
Kingston Canvas Go! Plus SD – швидкісна карта для фотографів-екстремалів
- Аналитика | 16 декабря, 14:41
Гігабітний інтернет - інвестиція у домашній комфорт та майбутнє
Популярные новости
- Бизнес | Сегодня, 9:45
Bolt працюватиме цілодобово в ще 24 містах України 0.00
- Интернет | Сегодня, 9:15
Хакеры взломали интернет-магазин Нацбанка 0.00
- Безопасность | Сегодня, 8:45
Швеция выделила Украине новый пакет военной помощи на €1,2 млрд 0.00
- Безопасность | Сегодня, 8:15
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,3. 0.00
- Безопасность | Вчера, 16:53
Испанские врачи предупреждают об опасном челлендже с парацетамолом 0.00
- Безопасность | Вчера, 16:15
На Заході різко зросла частка жителів, які вірять у наближення світової війни 0.00
- Бизнес | Вчера, 15:45
РФ сокращает добычу нефти из-за нехватки финансирования — Bloomberg 0.00
- Связь | Вчера, 15:15
Дія.Підпис для українців у ЄС 0.00
- Технологии | Вчера, 14:45
Число международных IT-хабов в Каталонии пошло на сотни 0.00