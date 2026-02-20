20 февраля 2026, 9:45

Bolt працюватиме цілодобово в ще 24 містах України

Відтепер скористатися сервісом у нічний час можна в 28 містах таких як:



Біла Церква, Вінниця, Дніпро, Дрогобич, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Кам'янське, Кам'янець-Подільський, Кривий Ріг, Кременчук, Кропивницький, Луцьк, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Черкаси, Чернівці та Чернігів. Окрім цих міст, послуга продовжує бути доступною вночі у Львові, Ужгороді, Мукачеві та віднедавна – у Києві.

