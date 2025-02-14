Корейці можуть побудувати трасу Миколаїв-Одеса, – Кім

Переговори з південнокорейською компанією вже в ході. Будівництво чотирисмугової дороги стане важливим кроком для розвитку регіону, але всі плани залежать від завершення війни.
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