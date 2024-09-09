Нідерланди повертають танки до своєї армії після більш ніж десятирічної перерви

9 сентября 2024, 16:45

Після більш ніж десятирічної перерви Нідерланди оголосили про плани відновити танковий батальйон у рамках програми посилення своїх збройних сил.

Це рішення, ухвалене на тлі військової агресії Росії проти України, супроводжується збільшенням військових витрат, включаючи закупівлю нових систем протичовнової оборони, додаткових винищувачів F-35 та вертольотів NH90.Відновлений танковий батальйон, як очікується, буде оснащений німецькими танками Leopard 2A8, що коштуватиме Нідерландам близько 350 мільйонів доларів. У доповіді також наголошується на важливості гнучкості військової системи, де чисельність персоналу може змінюватись в залежності від загроз, але при цьому повернення до заклику поки не розглядається.