18 января 2023, 12:15

Нідерланди розглядають можливість відправки систем ППО Patriot до України

Про це повідомляє Bloomberg.

Передачу Patriot раніше оголосили США та Німеччина, після цього і Нідерланди вирішили розглянути таку можливість.


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