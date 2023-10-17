Binance Ukraine стає офіційним спонсором Медіа Команди ФК “Рух”

Binance, провідна світова криптовалютна біржа та блокчейн-екосистема, стала титульним спонсором проєкту RUH MEDIA TEAM - медійної команди футбольного клубу Рух Львів.
Національний відбір серед українців, що бажають зіграти у футбол із улюбленими блогерами триватиме до 20 жовтня.
Нещодавно команда «Рух» заручилася підтримкою популярних блогерів у медійному просторі. Серед них: Дмитро Глубокий, Андрій Пельвецький, Владислав Юхимка, Дмитро Славський, Андрій Гаврилів, Слава Дьомін та Олександр Волошин. Загальна аудиторія амбасадорів «Руху» в Instagram та TikTok налічує більше 3 мільйонів підписників.
Вперше, за підтримки Binance, клуб об’єднає відомих мейнстрім блогерів і талановитих українців у захопливих футбольних змаганнях. Стати учасником може кожний, зареєструвавшись за посиланням та пройшовши відбір.
“Технологія блокчейн створила революцію у світі спорту. Вона змінює способи оплати праці спортсменів, взаємодію вболівальників із улюбленими командами та роботу спортивних організацій. Я переконаний, що між спортом та криптоіндустрією є багато спільного - це прагнення постійного розвитку та підкорення нових вершин. Саме тому ми раді підтримати цей проєкт, що рухатиме українську футбольну культуру вперед”, - сказав Кирило Хом’яков, генеральний менеджер Binance в Україні.
«ФК «Рух» – це не просто футбольна команда, це живий організм, який стрімко розвивається та виростає разом із своєю аудиторією. Ми пишаємося перспективністю нашого шляху, де кожен матч – це новий розділ у захоплюючій книзі успіху. Наша співпраця з Binance, це не лише поєднання двох сильних імен, але й відкриття для наших вболівальників найновіших технологій та можливостей блокчейн-світу. Ласкаво просимо в еру медіафутболу, де кожен удар м'яча стає частиною цифрової революції» - Олег Шпур, один з керівників проекту медіакоманди та ФК «Рух» Львів.
Про Binance
Binance – провідний світовий постачальник інфраструктурних рішень для індустрії блокчейну та криптовалюти, що надає користувачам набір фінансових продуктів, включаючи найбільшу за обсягом торгів біржу цифрових активів.
Binance надає користувачам унікальний набір криптовалютних продуктів та пропозицій у таких галузях: торгівля та фінанси, освіта, дослідницька діяльність, благодійність, бізнес-інкубація, децентралізовані та інфраструктурні рішення та багато інших.
Про ФК “Рух”
ФК «Рух» Львів - входить у п’ятірку найпопулярніших клубів Української Прем’єр Ліги, матчі якого транслюються на загальнонаціональних телеканалах Суспільне, Спорт 1, Спорт 3 та YouTube УПЛ ТБ. Має одну з кращих у Східній Європі футбольних інфраструктур, сильну дитячо-юнацьку Академію, яка представляє Україну на євроарені, а теперішня основна команда є одним із лідерів УПЛ.