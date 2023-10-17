Binance Ukraine стає офіційним спонсором Медіа Команди ФК “Рух”

17 октября 2023, 9:45

Binance, провідна світова криптовалютна біржа та блокчейн-екосистема, стала титульним спонсором проєкту RUH MEDIA TEAM - медійної команди футбольного клубу Рух Львів.

Національний відбір серед українців, що бажають зіграти у футбол із улюбленими блогерами триватиме до 20 жовтня.



Нещодавно команда «Рух» заручилася підтримкою популярних блогерів у медійному просторі. Серед них: Дмитро Глубокий, Андрій Пельвецький, Владислав Юхимка, Дмитро Славський, Андрій Гаврилів, Слава Дьомін та Олександр Волошин. Загальна аудиторія амбасадорів «Руху» в Instagram та TikTok налічує більше 3 мільйонів підписників.