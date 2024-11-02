Топ-менеджер з TikTok очолить продуктовий напрямок Binance

2 ноября 2024, 23:17

Binance оголосила про призначення Джеффа Лі на посаду нового VP of Product.

Він очолить глобальні команди з продуктів і дизайну Binance, зосередившись на розробці інноваційних рішень, які підтримуватимуть лідерство компанії у сфері блокчейну та Web3.

Джефф Лі має понад 16 років досвіду в розробці продуктів та програмній інженерії. До цього Джефф займав позицію VP, Global Head of CeFi Product на великій криптовалютні біржі, де очолював розвиток продуктів для централізованих фінансів (CeFi), включаючи напрями зростання, рітейлу та інституціонального сегменту, а також проєкти, пов'язані зі штучним інтелектом.В TikTok він працював на посаді директора з продуктів та глобального керівника платформи TikTok Money і Compliance. На цій позиції він керував командами продакт-менеджерів, розвиваючи функціональність платформи та забезпечуючи дотримання нормативних вимог. У його кар’єрі також є досвід роботи з такими світовими брендами, як Instagram, Twitch та Oracle.«Ми раді вітати Джеффа в команді Binance. Його досвід у TikTok та інших технологічних гігантах дозволяє йому приносити інноваційні рішення, які ідеально узгоджуються з нашою місією. Завдяки його значному досвіду у сфері продуктів та здатності працювати у динамічних середовищах, ми з нетерпінням чекаємо на його внесок у розвиток продуктів Binance та підтримку нашого лідерства у криптоспільноті», каже Річард Тенг, генеральний директор Binance.«Моя мета — створювати продукти, які надихають і приносять користь людям. Досвід у TikTok навчив мене глобального мислення та стратегічного підходу, тому Binance — природний наступний крок. Я вражений тим, як Binance за сім років побудувала потужну блокчейн-екосистему, зберігаючи фокус на користувачах. Блокчейн разом зі штучним інтелектом має великий потенціал для поліпшення фінансового доступу і може суттєво змінити наше повсякденне життя Binance може зробити ці технології зрозумілими для всіх — як новачків, так і досвідчених користувачів. З нетерпінням чекаю можливості сприяти зростанню криптоіндустрії та зробити її доступною для ширшої аудиторії», каже Джефф Лі, VP of Product Binance.