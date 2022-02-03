Генеральный директор Google рассказал о своём отношении к web3

3 февраля 2022, 9:15

Генеральный директор Google и материнской компании Alphabet Сундар Пичаи (Sundar Pichai) впервые публично рассказал о своём отношении к web3 — гипотетической новой итерации интернета, построенной на основе технологий блокчейна.

Оказалось, что господин Пичаи следит за развитием блокчейна и ищет возможности для того, чтобы Alphabet могла внести свой вклад в продвижение этого направления.