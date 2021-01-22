Alphabet закроет Loon — проект по расширению доступа к Сети в сельских районах

22 января 2021, 9:45

Холдинг Alphabet объявил о закрытии Loon — проекта по развитию доступа к интернету с помощью воздушных шаров, летающих в стратосфере.

Компания посчитала бизнес-модель компании неустойчивой. Об этом пишет CNET.