Binance приєднується до альянсу FIDO для підготовки до впровадження ключа доступ

11 апреля 2023, 15:15

Binance приєдналася до FIDO Alliance, великої асоціації, яка займається розробкою стандартів аутентифікації без пароля.

Інтеграція технології ключа доступу FIDO покращить швидкість і безпеку користувачів Binance під час входу на платформу.

Провідна світова криптобіржа та блокчейн-екосистема Binance офіційно приєдналася до FIDO Alliance, однієї з найвпливовіших і найбільших асоціацій, яка зосереджена на розробці стандартів аутентифікації без пароля. Компанія прагне надавати користувачам найвищий рівень безпеки та зручності як і члени цього престижного альянсу.Приєднавшись до альянсу FIDO, користувачі Binance можуть розраховувати на спрощений і безпечний досвід доступу до своїх улюблених сервісів обміну.Що означає приєднання до альянсу Fido для користувачів Binance?Компанія Binance незабаром інтегрує ключі доступу для підвищення безпеки на своїй платформі. Ключі доступу базуються на стандартах FIDO і служать надійною, стійкою до фішингу заміною паролів. За допомогою ключів доступу користувач може швидко та безпечно входити на кількох сайтах, у програмах і на пристроях за допомогою локальної біометричної авторизації. Binance запропонує користувачам більш безпечний і спрощений досвід використання ключів доступу на своїй платформі без шкоди для безпеки.Ключі доступу стануть чудовим доповненням до існуючих функцій безпеки компанії, які включають багатофакторну автентифікацію (MFA) і технологію мультипідпису. Компанія Binance прагне надавати своїм користувачам найкращий досвід торгівлі, зберігаючи активи в безпеці.Членство у FIDO та майбутнє впровадження ключів доступу підвищать довіру та впевненість користувачів при використанні послуг Binance. У криптосвіті це неймовірно важливо, оскільки ми демонструємо його зростаючу зрілість.