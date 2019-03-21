Компания Google представила проект “Автентична Україна”

21 марта 2019, 9:45

Мы рады представить проект “Автентична Україна”, созданный по заказу Министерства культуры Украины и при поддержке Google Украина.

Проект представляет собой уникальное виртуальное пространство, содержащее коллекцию аутентичных аудио и визуальных примеров украинской айдентики.

Одной из целей проекта является сохранение и популяризация культурного и исторического наследия Украины. Благодаря сайту “Автентична Україна” любой пользователь, как у нас в стране, так и за ее пределами, может открыть для себя красоту и разнообразие культурного наследия разных регионов Украины.Платформа "Автентична Україна" состоит из 2 частей: “Материальное культурное наследие”, представленная виртуальными турами, и “Нематериальное культурное наследие”, которая содержит 5 разделов:● Раздел "Устные традиции и формы выражения" посвящен колыбельным песням, сказкам и легендам, загадкам, колядкам, щедривкам и многим другим проявлениям фольклора и языка. В разделе говорится об истории возникновения фольклора, объясняется, почему народное творчество считается "устным", а также ознакомиться с наиболее яркими примерами украинского народного эпоса.● В разделе “Исполнительское искусство” можно найти информацию об украинских пении, танцах, народной драме и играх.● Третий раздел посвящен обычаям, обрядам и празднованиям.● В разделе “Знание и практики, касающиеся природы и вселенной” описываются традиции, обычаи, обряды и практики, которые составляли хозяйственно-бытовую культуру украинского народа и олицетворяли знания об окружающем мире.● Раздел “Традиционные ремесла” посвящен украинским ремеслам и промыслам, в частности здесь речь идет о гончарстве, росписи, ткачестве, вышивке, резьбе, лозоплетении, кузнечном ремесле, изготовлении игрушек и писанок.На сайте предусмотрена возможность добавлять и расширять информационное наполнение; здесь можно найти авторские тексты-описания; аудио и видеоматериалы, иллюстрации, 3D-изображения и виртуальные туры. Информация доступна на украинском и английском языках.Важной частью проекта "Автентична Україна" является образовательная составляющая, благодаря интерактивным тестам в конце каждого раздела, которые могут быть использованы педагогами во время учебного процесса, что делает платформу ярким и удобным инструментом образовательной деятельности в школах и государственных учреждениях.На сайте “Автентична Україна” можно также ознакомиться с ранее представленными виртуальными турами по уникальным деревянным церквям Карпатского региона Украины из мирового наследия ЮНЕСКО, оперным театрам Украины и музеям под открытым небом.