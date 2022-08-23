23 августа 2022, 12:45

Vodafone та Мінкульт об’єднались, щоб зберегти та відновити українську культуру

22 серпня 2022 року Міністерство культури та інформаційної політики України та телеком-оператор Vodafone Україна запустили спільний проєкт – «Збережіть українську культуру». Проєкт привертатиме увагу до воєнних злочинів країни-агресора росії проти пам’яток культури України та залучатиме меценатів, донорів та представників світових урядів до збереження та відбудови об’єктів української культурної спадщини., Також в проєкт націлено на популяризацію української культури у світі.



Організатори реалізують проєкт на двох онлайн-платформах. Одна має на меті зібрати кошти на відновлення ушкодженої культурної спадщини України, друга – привернути увагу широкої аудиторії до українських культурних пам’яток.



На сайті restore.mkip.gov.ua зібрано інформацію про зруйновані та пошкоджені пам’ятки культури, зазначено масштаби руйнувань та суми коштів, необхідні для їх відновлення. Благодійники можуть обрати локацію та здійснити пожертву безпосередньо на сайті проєкту. Також можна вибрати напрямок допомоги, наприклад, відновити дах, вікна, інтер'єр.



«Для Міністерства культури та інформаційної політики пріоритетним напрямком роботи є збереження культурної спадщини України. Сьогодні ворог цілеспрямовано її нищить. Презентована платформа має привернути увагу громадськості, як в Україні, так і закордоном, до зруйнованої культурної спадщини. А також надає можливість нам всім долучитися до її відбудови. Консолідація українців та світової спільноти задля збереження культурної спадщини дозволить нам її відновити та зберегти», – каже заступниця Міністра культури та інформаційної політики Анастасія Бондар.



3D фото тих зруйнованих чи пошкоджених об’єктів, до яких наразі є відносно безпечний доступ, представлені на сайті Find&Follow у розділі Cultural Patronage. Також на сайті є інтерактивна мапа України з позначеними пошкодженими та зруйнованими пам’ятками культури та їх описом. Після завершення робіт з реконструкції на Find&Follow, до раніше створених напрямків для самостійних екскурсій Україною – City Routes та Village Routes – Vodafone разом з Міністерством культури додаватимуть віртуальні екскурсії пам’ятками української культури, доступні в будь-якому куточку світу та нові реальні маршрути Україною з відвідуванням відновлених пам’яток.



Find&Follow – це соціальний туристичний проєкт Vodafone. Компанія запустила його у 2015 році, щоб створити цифрову інфраструктуру для розвитку туризму в Україні, привернути увагу до пам’яток культурної та історичної спадщини, підтримати малий бізнес – крафтові виробництва, індустрії гостинності та інші локальні сервіси.



«Для нас, як для телеком-оператора, головна задача зараз – забезпечити безперервну роботу мережі попри руйнування обладнання від постійних обстрілів. Окрім того, ми допомагаємо українській армії та підтримуємо наших абонентів. Загальна сума нашої допомоги країні на сьогодні склала 1,14 млрд грн», – зазначає директор з корпоративного управління і контролю Vodafone Україна Ольга Дейнега та додає: «Ми розуміємо, що культурна спадщина України є важливою частиною історичного та культурного надбання Європи. Як європейському оператору нам важливо показати цей зв'язок і допомогти залучити благодійні та державні структури Європи до проєкту з її відновлення».

