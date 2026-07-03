У Римі покажуть артефакти етруського мистецтва

3 июля 2026, 14:45

У музеї Вілла Джулія в Римі відкрили виставку, присвячену скарбам етруської культури.

Відвідувачі можуть побачити унікальні фрески з гробниці Франсуа, знайденої у 1857 році в стародавньому місті Вульчі, а також прикраси, вази та бронзові вироби, які понад 150 років зберігалися в приватних колекціях і найбільших музеях Європи, зокрема Луврі та Британському музеї.Фрески, створені у IV столітті до н. е., поєднують сюжети з грецької міфології та історії етрусків і вважаються одним із найцінніших зразків етруського мистецтва.