Під Керчю знайшли стародавню статуетку

1 сентября 2023, 10:15

Під Керчю виявили статуетку, присвячену давньогрецькому богу виноробства Діонісу на території стародавнього городища Артезіан.

За попередніми даними, артефакту понад 1700 років.



В античні часи статуетку, швидше за все, використовували при проведенні релігійних ритуалів.

"Коли ми її знайшли, ми спочатку побачили виноград, виноградні лози, потім голову, потім ще якісь елементи, і лише в таборі ми змогли об'єднати її у щось ціле. Схоже, це жіноча фігурка зі почту Діоніса", - розповів заступник керівника експедиції мародерів Іван Петренко.