Марсохід NASA Perseverance зняв визор на Марсі, який називають пиловим дияволом

9 октября 2023, 17:40

Про це розповіли у Лабораторії реактивного руху NASA (JPL).

Зафіксували вихор 30 серпня. Це сталося біля кратера Джезеро, на 899-й марсіанський день місії.



"Пиловий диявол" рухався зі шкидкістю близько 19 км/год. Відео складається з 21 кадру та було прискорене у 20 разів, щоб показати деталі якнайкраще.



Явище таких вихорів на Марсі набагато слабше за торнадо на Землі. Вчені вивчають перші, щоб краще зрозуміти атмосферу червоної планети та покращити свої погодні моделі.



Ключовою метою місії Perseverance на Марсі є астробіологія, яка включає пошук ознак стародавнього мікробного життя.