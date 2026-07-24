У семьи из Испании дважды угнали один и тот же Jaguar

24 июля 2026, 17:45

Первый раз тёмно-серый Jaguar угнали 5 февраля. Через четыре дня машину нашли брошенной в Кастель-д’Аро и вернули владельцам.

Но 29 марта его опять похитили. GPS указал на район возле шоссе Carretera de Mataró в Бадалоне, но прибывшие туда полицейские машину не обнаружили.Теперь автомобиль фигурирует в расследовании так называемой «банды Jaguar». Предполагается, что рецидивисты угоняли мощные машины, использовали их для налётов, а затем скрывались на высокой скорости. Группу связывают с ограблением ювелирного магазина в районе Diagonal Mar, бутика Dolce & Gabbana на Passeig de Gràcia и автосалона в Террассе.Как именно использовался автомобиль семьи из Льорета, пока неизвестно, расследование продолжается.