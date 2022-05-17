Ричард Гир выставил на аукцион раритетный Jaguar, чтобы помочь украинцам

17 мая 2022, 14:45

Кабриолет Jaguar XK8 1999 выпуска был приобретен актером, с тех пор был в его собственности и оставался в Нью-Йорке.

Автомобиль с люксовой отделкой имеет двигатель объемом 4 л и пятиступенчатую автоматическую коробку передач. Общий пробег 30 тыс. миль (48,2 тыс. км)«Вся сумма продаж, включая вознаграждение покупателя, будет распределена поровну между World Central Kitchen и Open Arms Ukraine, которые являются некоммерческими организациями, помогающими пострадавшим от войны в Украине», - говорится в описании к аукционному лоту. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на аукционную платформу Bring A Trailer.