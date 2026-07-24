У Чехії розбився військовий гелікоптер

24 июля 2026, 16:45

На авіабазі в місті Намешть-над-Ославою розбився гелікоптер UH-1 Venom ВПС Чехії. На борту перебували п’ятеро військових, щонайменше одна людина загинула. На місці працюють екстрені служби.