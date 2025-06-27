В Чехії оголошено мобілізацію

27 июня 2025, 12:45

Армія Чехії проводить мобілізаційні навчання: відпрацьовуватимуть алгоритми призову у разі надзвичайного або воєнного стану, - повідомляє місцеве видання Armadni Noviny.



Навчання відбудуться з 23 по 27 червня 2025 року.