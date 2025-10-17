Китай представив ударну версію гелікоптера Z-20 — власного клону Black Hawk

17 октября 2025, 9:45

На авіавиставці у Тяньцзіні Китай офіційно представив Z-20T — штурмову модифікацію свого багатоцільового гелікоптера Z-20, створеного на основі американського UH-60M Black Hawk.

Ударна версія зберегла транспортні функції, але отримала повноцінне озброєння: керовані протитанкові ракети, блоки некерованих ракет і нову оптико-електронну станцію прицілювання.Модифікований фюзеляж обладнали «крилом» із вісьмома точками підвіски, а двигуни отримали змінені вихлопні канали для зменшення інфрачервоної помітності. Гелікоптер може нести до восьми ПТРК і двох ракетних блоків, фактично наближаючись за конфігурацією до американського UH-60 Direct Action Penetrator, але з китайським озброєнням.Z-20 створювався компанією Harbin Aircraft Industry Group як національний аналог Black Hawk після припинення поставок із США у 1990-х роках. Він розроблений для високогірних операцій, зокрема в Тибеті, оснащений двома турбовальними двигунами й п’ятилопатевим гвинтом. Максимальна швидкість — понад 300 км/год, дальність — близько 600 км.Поява Z-20T означає перехід Китаю від копіювання транспортних рішень до створення повноцінної ударної вертолітної платформи середнього класу, що може доповнити легкі Z-10 і важкі Z-19 у системі армійської авіації НВАК. Для Пекіна це — ще один крок до самодостатності у виробництві бойових вертольотів і подальшого експорту в Азії, Африці та Латинській Америці.