Genesys сертифицировала пакет авионики Black Hawk

2 ноября 2020, 9:15

Новая панель наполнена авионикой Genesys Aerosystems уже получила дополнительный сертификат типа (STC) FAA на вертолеты Sikorsky UH-60A и EH-60A Black Hawk.

Операторы могут выбирать между полностью интегрированным комплектом авионики или модульными «строительными блоками», чтобы соответствовать бюджетным ограничениям и гарантировать себе будущие обновления.

Основным преимуществом обновления является замена старых электромеханических инструментов, которые, как правило, менее надежны и более дороги в ремонте, на совместимые с Genesys NVG дисплеи MIL-STD IDU-680, которые включают цифровую систему координат / курса. Полный пакет Genesys может заменить все приборы в Black Hawk, включая датчики двигателя. Типичная установка Black Hawk будет включать четыре дисплея в портретной ориентации, цифровой трехосевой автопилот и радио.