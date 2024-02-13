Эквадор отдаст Украине старые Ми-17, а получит от США UH-60 Black Hawk

Руководство республики признало, что исправными оказались всего несколько единиц Ми-17. Остальное – на запчасти.
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