23 февраля 2023, 9:45

В Эквадоре начали строить здания из кокаина

Изъятой наркоты настолько много, что ее уже некуда девать. Власти Эквадора нашли выход: кокаин начали смешивать с цементом, песком и водой, полученную смесь используют в качестве фундамента при строительстве складов.


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