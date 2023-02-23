Изъятой наркоты настолько много, что ее уже некуда девать. Власти Эквадора нашли выход: кокаин начали смешивать с цементом, песком и водой, полученную смесь используют в качестве фундамента при строительстве складов.
Последние новости
- Безопасность | Сегодня, 10:45
Швейцария готовит новый пакет помощи Украине и Молдове
- Технологии | Сегодня, 10:15
Польша готова передать Киеву самолёты, но ждёт совместной позиции НАТО
- Безопасность | Сегодня, 9:45
В Эквадоре начали строить здания из кокаина
- Технологии | Сегодня, 9:15
Новий підвид коронавірусу "Кракен" (Omicron XBB.1.5) підтвердили у 4 областяx
- Технологии | Сегодня, 8:45
Польські танки Leopard 2 готові до відправки в Україну – Анджей Дуда
- Бизнес | Сегодня, 8:15
EcoFlow пропонує двопаливний генератор Smart Generator зі знижкою -20%
- Технологии | Сегодня, 7:45
Продукти EcoFlow представлені на Grain Storage Forum "Elevator"
- Технологии | Вчера, 15:14
Сучасні технології для комфортного керування електроприладами
- Бизнес | Вчера, 14:15
Правила выбора состава пряжи для детских изделий
Последние материалы
- Аналитика | Сегодня, 7:08
TEO MAX, MAX Seat та MAX Solid - три потужні та стильні електросамокати від Maxxter
- Обзоры | Позавчера, 7:50
Deepcool AK400 Zero Dark Plus – "холодний та стильний"!
- Аналитика | 19 февраля, 22:40
Найцікавіше за тиждень. Випуск 1 (2023) - RIVER 2 в Україні та 20-відсоткова знижка на рішення EcoFlow
- Фотогалереи | 15 февраля, 8:03
Фото с порта в немецком городе Бремергафен
- Аналитика | 14 февраля, 8:39
Самое интересное за неделю. Выпуск 51 (2023) - 20-відсоткова знижка на EcoFlow та Новатек КРМ-136
- Обзоры | 13 февраля, 22:42
Be quiet! Dark Power 12 750W – твій персональний "політ на Титан"!
- Обзоры | 10 февраля, 11:44
DeepCool AK620 Zero Dark Black – дві потужні башти та першокласна гідродинаміка!
- Обзоры | 9 февраля, 12:04
Новатек EM-130 – для автоматизації вуличного освітлення і не тільки
- Обзоры | 4 февраля, 17:10
Обзор гирлянды СolorWay CW-GW-300L33V: "уютно и светло"!
Популярные новости
- Бизнес | Сегодня, 8:15
EcoFlow пропонує двопаливний генератор Smart Generator зі знижкою -20% 5.00
- Технологии | Сегодня, 7:45
Продукти EcoFlow представлені на Grain Storage Forum "Elevator" 5.00
- Технологии | 19 февраля, 19:52
Повна енергонезалежність з EcoFlow Power Kit! 5.00
- Бизнес | 19 февраля, 19:51
20-відсоткова знижка на станції EcoFlow - тепер нові позиції 5.00
- Технологии | Вчера, 15:14
Сучасні технології для комфортного керування електроприладами 5.00
- Безопасность | Сегодня, 10:45
Швейцария готовит новый пакет помощи Украине и Молдове 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:15
Польша готова передать Киеву самолёты, но ждёт совместной позиции НАТО 0.00
- Безопасность | Сегодня, 9:45
В Эквадоре начали строить здания из кокаина 0.00
- Технологии | Сегодня, 9:15
Новий підвид коронавірусу "Кракен" (Omicron XBB.1.5) підтвердили у 4 областяx 0.00