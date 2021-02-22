Какие бывают виды керамической плитки

22 февраля 2021, 14:57

Керамическая плитка представляет собой обожженную смесь глины, минералов и песка, покрытую глазурью, что позволяет получать изделия любого цвета, текстуры, с разнообразным орнаментом и росписью.

Это один из самых распространенных отделочных материалов. А среди всего многообразия современных технологий производства керамической плитки можно выделить самые распространенные виды керамической плитки.

Грес

Метлах

Майолика

Коттофорте

Котто

Клинкер

Распространенные типы плитки:

Как выбрать лучшее?

Керамическая плитка делится на два вида: неглазурованная и глазурованную. Первая из них практически однородна по толщине и часто не имеет декоративных рисунков. Вторая имеет верхний относительно тонкий слой стекловидной структуры - поверхность отличается от основы плитки и обеспечивает визуальный эффект (глянцевитость, узор, цвет). Также плитка характеризуется механическими свойствами, например, такими как водостойкость, твердость.

В результате использования различного сырья и разных вариантов обработки производятся разные виды керамической плитки.

Эта плитка устойчива к морозам, температуре, агрессивным химическим средам. Широко применяется для внутренних стен жилых и промышленных зданий, для облицовки фасадов. Особого ухода не требует. Имеет широкую цветовую гамму, фактуру, размер. Этот отделочный материал прослужит намного дольше других видов благодаря своим характеристикам. Это одна из лучших керамических плиток.

Проходит двойной обжиг и покрывается остеклением. Такая плитка отлично смотрится на стенах ванных комнат и кухонь. Достаточно прочная, устойчива к внешним воздействиям.

Майолика - это итальянская изысканность и чувство стиля. Традиционно используются плитки двойного обжига. Применяется для облицовки стен туалетов, ванных комнат, кухонь и холлов.

Эта плитка, подвергнутая двойному обжигу при низкой температуре, обладает значительной прочностью и устойчивостью к нагрузкам, поэтому чаще всего ее используют для полов.

Котто - материал для стиля кантри Он отличается пористой структурой. Обычно эта плитка не покрывается эмалью. Имеет различные формы: прямоугольники, квадраты, ромбы, шестиугольники.

В основном клинкерные керамические плитки производятся методом экструзии, получаемый материал имеет высокую прочность и позволяет получать сложные геометрические формы. Применяется для полов внутри и снаружи помещений, облицовки плинтусов, отделки бассейнов.

В зависимости от рабочих нагрузок увеличивают толщину используемой плитки. Из-за высоких показателей истираемости, устойчивости к погодным условиям и перепадам температур некоторые виды клинкера применяют для облицовки террас и входов.

Как выбрать лучшую керамическую плитку?

Плитка, обладающая низкой водопроницаемостью и нескользящей поверхностью, отлично подходит для ванной и кухни. Керамическая плитка может быть не самой дорогой, но необходимо выбирать качественную.

Например, для ванны стандартной водопоглощение не должно превышать 7%, стойкость к химическим агентам - А, АА. В то же время для ванной не особую роль играет показатель износостойкости, поскольку нагрузка на пол в ванной минимальна, следовательно, истирание для этой плитки может быть первого или второго класса.