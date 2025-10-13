Пентагон потратит $1 млрд на критические минералы

13 октября 2025, 16:15

Издание написало, что Китай сейчас доминирует в цепочках поставок критически важных минералов и постоянных магнитов, необходимых для технологий.

На фоне введения Китаем все новых экспортных ограничений на многие материалы Пентагон стал наращивать свой арсенал минералов. Речь идет, в частности, про кобальт, сурьму, тантал, скандий и редкоземельные элементы, необходимые для производства самолетов F-35, радаров, систем наведения и другой военной техники. Новые ограничения, которые ввела КНР и которые стали поводом нового витка торговой войны между Вашингтоном и Пекином, вызывают тревогу в США и Европе из-за риска перебоев в поставках, отметило издание.



"Они [в Пентагоне] невероятно сосредоточены на запасах. Они стремятся к их увеличению, делают это целенаправленно и масштабно, а также ищут новые источники различных руд, необходимых для оборонной продукции", — сказал источник.



Нынешние запасы таких материалов на складах Пентагона по всей стране оцениваются в $1,3 млрд.