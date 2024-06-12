12 июня 2024, 10:45

Украина получит от Германии 100 ракет Patriot — глава Минобороны Германии

"После того, как я увидел, насколько критически важна противовоздушная оборона Украины для выживания, сегодня я имею удовольствие объявить о поставках значительного количества перехватчиков для Patriot".


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