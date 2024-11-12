12 ноября 2024, 11:15

США отправят Украине более 500 ракет для ПВО Patriot и NASAMS

Это должно обеспечить потребности Украины в противовоздушной обороне до конца текущего года, пишет издание со ссылкой на свои источники.

Ракеты-перехватчики должны прибыть в страну в ближайшие недели.

Вашингтон пытается доставить оружие как можно скорее – еще до вступления Дональда в должность президента. В администрации Джо Байдена обеспокоены возможным сокращением поставок в Украину.

США рассматривают и другие варианты помощи Украине, в частности выкуп оружия у других стран. Это должно усилить оборону страны и позицию Киева на потенциальных переговорах с Москвой.
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