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11 июня 2026, 13:15

Производитель Patriot не может сказать, когда союзники США получат ракеты ПВО

Компания Lockheed Martin не может дать союзникам США никакой определенности относительно того, когда они получат ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, несмотря на планы утроить производственные мощности, пишет FT.

Вице-президент компании по стратегии и развитию бизнеса в подразделении ракетного оружия и управления огнем Брайан Данн отметил: хотя дополнительные мощности "очевидно, позволят быстрее удовлетворить требования множества заказчиков", производитель не контролирует то, как именно будут распределяться эти ракеты. 

"Очевидно, что сейчас от Пентагона исходит много риторики о том, как они собираются менять очередность, реорганизовывать процесс и решать, кто получит ракеты первым. Мы ничего из этого не контролируем", — добавил Данн.
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