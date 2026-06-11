Производитель Patriot не может сказать, когда союзники США получат ракеты ПВО

11 июня 2026, 13:15

Компания Lockheed Martin не может дать союзникам США никакой определенности относительно того, когда они получат ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, несмотря на планы утроить производственные мощности, пишет FT.

Вице-президент компании по стратегии и развитию бизнеса в подразделении ракетного оружия и управления огнем Брайан Данн отметил: хотя дополнительные мощности "очевидно, позволят быстрее удовлетворить требования множества заказчиков", производитель не контролирует то, как именно будут распределяться эти ракеты."Очевидно, что сейчас от Пентагона исходит много риторики о том, как они собираются менять очередность, реорганизовывать процесс и решать, кто получит ракеты первым. Мы ничего из этого не контролируем", — добавил Данн.