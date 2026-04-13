Пентагон заключил контракт на $4,7 млрд на поставку ракет для Patriot

13 апреля 2026, 15:45

Об этом сообщила компания-производитель ракет-перехватчиков PAC-3 – американская Lockheed Martin.

Сделка является продолжением рамочного контракта, подписанного в январе, об увеличении производства ракет – к 2030 году компания планирует производить до 2 тыс. таких ракет ежегодно.PAC-3 для систем Patriot является наиболее эффективным средством противодействия баллистическим ракетам, сейчас эти перехватчики в дефиците: они активно используются Америкой на Ближнем Востоке в войне против Ирана, а также Украиной – в войне против России.