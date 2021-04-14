Пентагон поручил Blue Origin разработку космического корабля с атомными двигател

14 апреля 2021, 12:15

В понедельник Пентагон заключил с Blue Origin, частной аэрокосмической компанией Джеффа Безоса (Jeff Bezos), контракт на $2,5 млн на разработку космического корабля на атомной тяге.

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) также выбрало Lockheed Martin и General Atomics для первого этапа программы по проектированию и созданию такого космического корабля.

По сообщению CNBC, Lockheed Martin получила контракт на $2,9 млн на разработку корабля для программы DRACO (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations — «Демонстрационная ракета для гибких окололунных манёвров»), а General Atomics — $22,2 млн на разработку небольшого ядерного реактора, который ляжет в основу ракеты.



DARPA хочет испытать ядерную установку, в которой ядерный реактор в ракете используется для нагрева топлива и вывода корабля за пределы низкой околоземной орбиты. В основе ракетных двигателей обычно лежат химические (двигатели обычных ракет) или электрические (ЭРД в спутниках и космических аппаратах) системы. Агентство заявило, что в обоих случаях есть свои недостатки, а ядерная силовая установка может иметь преимущества обоих: мощность химических двигателей и эффективность электрических.



В заявлении агентства говорится, что оно хочет провести орбитальные испытания такого космического корабля с ядерной установкой уже в 2025 году. Как отметил управляющий программы DRACO майор Натан Грейнер (Nathan Greiner), Blue Origin, Lockheed Martin и General Atomics продемонстрировали возможности для разработки и развёртывания передовых систем реакторов, двигателей и космических кораблей. Первый этап DRACO продлится 18 месяцев.

«Blue Origin рада поддержать DARPA в разработке концепций космических аппаратов для этой важной технологической области», — сказал журналистам старший вице-президент компании по программам перспективного развития Брент Шервуд (Brent Sherwood).



Это один из многих контрактов, заключённых Blue Origin с момента основания исполнительным директором Amazon Джеффом Безосом в 2000 году. Аэрокосмическое предприятие, которое хочет произвести революцию в космическом туризме и колонизировать солнечную систему, в 2020 году заключило с NASA три контракта, включая выполнение миссий и запуск спутника с помощью частично многоразовой тяжёлой ракеты New Glenn.

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