17 января 2025, 9:45

Blue Origin впервые запустила свою ракету New Glenn

Ракета была запущена со стартового комплекса 36 на станции космических войск на мысе Канаверал (Флорида).

"New Glenn благополучно достигла своей запланированной орбиты во время сегодняшней миссии NG-1, выполнив нашу главную задачу", — сообщили в компании.

В Blue Origin отметили, что ускоритель, который должен был приземлиться после запуска, был потерян.  

"Я невероятно горжусь тем, что New Glenn достигла орбиты с первой попытки. Мы знали, что посадка нашего ускорителя So You’re Telling Me There’s a Chance с первой попытки была амбициозной целью. Мы многому научимся сегодня и попробуем снова при следующем запуске этой весной. Спасибо всем в Team Blue за эту невероятную веху", — сказал гендиректор компании Дэйв Лимп.
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