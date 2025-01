Blue Origin впервые запустила свою ракету New Glenn

17 января 2025, 9:45

Ракета была запущена со стартового комплекса 36 на станции космических войск на мысе Канаверал (Флорида).

"New Glenn благополучно достигла своей запланированной орбиты во время сегодняшней миссии NG-1, выполнив нашу главную задачу", — сообщили в компании.В Blue Origin отметили, что ускоритель, который должен был приземлиться после запуска, был потерян."Я невероятно горжусь тем, что New Glenn достигла орбиты с первой попытки. Мы знали, что посадка нашего ускорителя So You’re Telling Me There’s a Chance с первой попытки была амбициозной целью. Мы многому научимся сегодня и попробуем снова при следующем запуске этой весной. Спасибо всем в Team Blue за эту невероятную веху", — сказал гендиректор компании Дэйв Лимп.