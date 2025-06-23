Швейцария снимает экономические санкции с Сирии

23 июня 2025, 16:15

Отмечается, что целью этого решения является содействие экономическому восстановлению страны, инклюзивному и мирному политическому переходу.

Правительство Швейцарии сообщило, что после первоначального смягчения санкций в марте страна теперь снимает ограничения на предоставление определенных финансовых услуг, торговлю драгоценными металлами и экспорт предметов роскоши. Также из санкционного списка исключены 24 организации, включая Центральный банк Сирии.



При этом отмечается, что целевые санкции против лиц и организаций, связанных с бывшим правительством, по-прежнему будут действовать.