Сирия заявила о расширении программы мирного использования атомной энергии

12 мая 2026, 11:15

Сирия подтверждает приверженность расширению мирного использования атомной энергии и намерена активизировать научное сотрудничество в рамках арабских структур.

Об этом заявил глава Комиссии по атомной энергии страны аль-Акла, выступая на 38-й сессии Арабского агентства по атомной энергии (АААЭ) в Тунисе.

По его словам, Дамаск последовательно укрепляет взаимодействие с Агентством после восстановления полноправного членства республики в Лиге арабских государств (ЛАГ). Также сирийская сторона придает приоритетное значение совместной арабской работе в научно-исследовательской сфере.



В рамках реализации намеченных планов в июне Сирию посетит генеральный директор АААЭ аль-Хамиди. Стороны проведут углубленные консультации по вопросам развития совместных проектов. Кроме того, в стране запланировано проведение двух специализированных экспертных сессий для подготовки национальных кадров.