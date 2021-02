Blue Origin отложила 1-й запуск тяжёлой ракеты New Glenn на конец 2022 года

26 февраля 2021, 9:15

Принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу (Jeff Bezos) компания Blue Origin отложила первый запуск своей орбитальной ракеты-носителя New Glenn на конец 2022 года.

Причиной задержи компания назвала проигранный конкурирующим компаниям SpaceX и United Launch Alliance ключевой контракт Пентагона.



New Glenn — это огромная частично многоразовая тяжёлая двух- или трёхступенчатая ракета-носитель, предназначенная для запуска в космос различных грузов как для нужд национальной безопасности США, так и коммерческих клиентов. Первый полет машины ранее был запланирован на 2021 год.

«Текущая цель первого полёта New Glenn — IV квартал 2022 года, — сказано в заявлении компании. — Команда Blue Origin в тесном контакте со всеми нашими клиентами согласовала этот новый срок с их потребностями запусков».Основатель Blue Origin и по совместительству самый богатый человек в мире Джефф Безос вложил миллиарды долларов в программу New Glenn, которая включала строительство обширных ракетных производственных мощностей на мысе Канаверал и обширную реконструкцию Стартового комплекса 36 во Флориде.Компания претендовала на победу в программе национальной безопасности ВВС следующего поколения, которая гарантировала двум лучшим ракетным компаниям многомиллиардные контракты и долю всех запусков Пентагона в период с 2022 по 2027 год. ВВС объявили о своём решении в прошлом году — Blue Origin проиграла SpaceX и United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin).«Потеря этого контракта стала большим ударом для нас», — сказал в беседе со SpaceNews старший вице-президент Blue Origin по программе New Glenn Джаррет Джонс (Jarrett Jones). По его словам, Blue Origin уже потратила на проект New Glenn $3 млрд, в том числе на адаптацию ракеты под отправку спутников для Пентагона. И когда ВВС передали выгодный контракт другим компаниям, руководству пришлось пересмотреть экономику. «Мы надеемся запускать в будущем полезные грузы [в интересах американских военных] и по-прежнему привержены служению миссии национальной обороны США», — говорится в заявлении Blue Origin.

Впрочем, господин Безос, освобождённый от оков Amazon после объявления о своём решении уйти с поста исполнительного директора, теперь, как ожидается, станет активнее участвовать в управлении Blue Origin, которую основал в 2000 году. Он сказал, что в 2017 году продал акций Amazon на $1 млрд, чтобы помочь финансировать Blue Origin.

Хотя Blue Origin всё ещё не вышла на орбиту и сильно отстаёт от SpaceX, основанной в 2002 году, в последние годы компания усиливает свои позиции в космической отрасли. В настоящее время компания активно участвует в лунной программе США «Артемида», которая ставит целью вернуть людей на Луну. В частности, Blue Origin разрабатывает лунный посадочный модуль Blue Moon и борется за получение этого контракта со SpaceX.Ещё одним важным направлением деятельности компании является её жидкостный ракетный двигатель BE-4, работающий на смеси метан-кислород. Первая ступень New Glenn, рассчитанная на вертикальную реактивную посадку, должна использовать семь таких двигателей. Он также лежит в основе ракеты Vulcan от United Launch Alliance — той самой, которая обошла New Glenn в прибыльном контракте Пентагона. Запуск Vulcan намечен на конец 2021 года. И после некоторых задержек в разработке в прошлом году Blue Origin, как ожидается, отправит готовые дв1игатели BE-4 в ULA в середине 2021 года.(С) 3dnews