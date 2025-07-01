Нові ноутбуки GIGABYTE AERO X16 та GAMING A16

1 июля 2025, 17:15

Мрієш про ноутбук, що поєднує високу продуктивність, портативність і стиль? GIGABYTE AERO X16 та GAMING A16 — саме ті моделі, що відкривають новий рівень свободи у роботі, геймінгу та створенні контенту.



Забудь про важкі компроміси між розміром і можливостями. GIGABYTE AERO X16 — це витончений, але надзвичайно продуктивний ноутбук вагою всього 1,9 кг і товщиною лише 16,75 мм. Він має просторий 16-дюймовий IPS-дисплей із частотою оновлення 165 Гц, 100% sRGB та сертифікацією Pantone Validated — ідеальний для дизайнерів, відеоредакторів, блогерів та всіх, хто працює з AI.

Під капотом — новітні процесори AMD Ryzen AI 7 або Ryzen AI 9 із 8–12 ядрами, доповнені відеокартами GeForce RTX 5060 або RTX 5070. Завдяки цьому AERO X16 справляється як із складними обчисленнями, так і з сучасними іграми.



Працювати будь-де тепер реально — акумулятор ноутбука дозволяє працювати до 12 годин без підзарядки. Компактний форм-фактор дозволяє легко брати його із собою на зустрічі, відрядження або просто до кав’ярні.



AERO X16 оснащений сучасною системою охолодження WINDFORCE Infinity, яка забезпечує тиху роботу навіть під навантаженням. Завдяки цьому ноутбук залишається прохолодним і в режимі геймплею. Оптимізацію FPS і зменшення затримки забезпечує вбудований перемикач MUX Switch.

Серед переваг також — порт USB4 з пропускною здатністю до 40 Гбіт/с, підтримкою DisplayPort 1.4 та Power Delivery 3.0, що дозволяє заряджати пристрій навіть за допомогою зарядок для смартфонів. Оновлена клавіатура Golden Curve приємна на дотик, тиха й точна, а збільшений тачпад додає комфорту в роботі.



Якщо ти шукаєш ноутбук із акцентом на розваги, зверни увагу на GIGABYTE GAMING A16. Ця модель важить трохи більше — 2,2 кг, а товщина становить 19,45 мм, що робить її чудовим вибором для використання вдома або в офісі.

В GAMING A16 доступні процесори Intel Core i5 та i7 (8 і 10 ядер відповідно) у парі з відеокартами RTX 4050, RTX 5060 або RTX 5070. Всі варіанти мають MUX Switch, а тому ігри працюють плавно, з максимальною ефективністю.



Екран — IPS на 16 дюймів, із частотою 165 Гц, яскравістю до 400 ніт і варіантами роздільної здатності: від Full HD+ (1920×1200) до WQXGA (2560×1600). Ідеально як для ігор, так і для серіалів чи роботи з графікою.



GAMING A16 оснащений фірмовою технологією Icy Touch і кулером WINDFORCE із двома вентиляторами та чотирма тепловими трубками. Це гарантує стабільну температуру й мінімальний шум, навіть коли навантаження максимальне. Ноутбук лишається приємним на дотик у будь-яких умовах.



Обидві серії підтримують фірмову програму GiMATE з вбудованою LLM-моделлю. Просто натисни клавішу — і задай ноутбуку голосову команду: зменшити шум, пришвидшити обчислення, оптимізувати батарею чи створити зображення за допомогою AI (наприклад, Stable Diffusion). У режимі GiMATE Creator достатньо однієї кнопки — і креатив вже готовий.

AERO X16 — це ультралегкий, але надзвичайно потужний інструмент для роботи та творчості. GAMING A16 — вибір для тих, хто хоче зануритися в ігри без компромісів у продуктивності. Обидві моделі демонструють, що сучасний ноутбук може бути водночас мобільним, розумним та надійним партнером у всьому.