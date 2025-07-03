3 июля 2025, 14:15

Трамп заявил, что заключил с Вьетнамом "большое" торговое соглашение

"Для меня большая честь объявить, что я только что заключил торговое соглашение с Социалистической Республикой Вьетнам после разговора с То Ламом, достопочтенным генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама [и президентом Вьетнама]. Это будет большое соглашение о сотрудничестве между нашими двумя странами", — отметил Трамп.



По его словам, Вьетнам будет платить США 20% пошлины на все поступающие в страну товары и 40% — на любую перегрузку.



В то же время, американский президент подчеркнул, что Вьетнам должен предоставить Соединенным Штатам полный доступ к своим рынкам, что означает, что американцы смогут продавать "продукцию во Вьетнам по нулевому тарифу".



Он добавил, что иметь дело с генсеком То Ламом "было абсолютным удовольствием".

