Трамп заявил, что заключил с Вьетнамом "большое" торговое соглашение

"Для меня большая честь объявить, что я только что заключил торговое соглашение с Социалистической Республикой Вьетнам после разговора с То Ламом, достопочтенным генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама [и президентом Вьетнама]. Это будет большое соглашение о сотрудничестве между нашими двумя странами", — отметил Трамп.
По его словам, Вьетнам будет платить США 20% пошлины на все поступающие в страну товары и 40% — на любую перегрузку.
В то же время, американский президент подчеркнул, что Вьетнам должен предоставить Соединенным Штатам полный доступ к своим рынкам, что означает, что американцы смогут продавать "продукцию во Вьетнам по нулевому тарифу".
Он добавил, что иметь дело с генсеком То Ламом "было абсолютным удовольствием".
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