Капсула Blue Origin совершила первый туристический полет с женским экипажем

15 апреля 2025, 8:15

В экипаж вошли певица Кэти Перри, бывшая журналистка и невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес, бывший ученый NASA Аиша Боу, научный сотрудник в области биоастронавтики Аманда Нгуен и кинопродюсер Керианн Флинн, сообщает NBC News.



В течение примерно 10-минутного полета шесть членов экипажа пролетели чуть выше линии Кармана, которую принято считать границей космоса, после чего капсула спустилась на парашютах и приземлилась в техасской пустыне.