OPPO ліцензує патенти на стільникові стандарти компанії Volkswagen Group

1 июля 2025, 16:45

Провідний виробник смарт-пристроїв OPPO оголосив про підписання глобальної ліцензійної угоди з компанією Volkswagen Aktiengesellschaft (далі — Volkswagen), згідно з якою Volkswagen отримує ліцензію на портфель патентів OPPO, що є суттєво важливими для стільникових стандартів, включно з 5G.

Відповідно до угоди, ці патенти будуть використані для покращення користувацького досвіду у сфері підключених автомобілів по всій продуктовій лінійці Volkswagen у світі.

«Ми раді співпрацювати з Volkswagen у межах цієї ліцензійної угоди», — зазначив Вінсент Лінь, керівник напряму ліцензування патентів OPPO. — «Ми щиро цінуємо професіоналізм та стратегічне бачення команди інтелектуальної власності Volkswagen, яка побачила потенціал цієї співпраці. Це партнерство — ще одне підтвердження лідерства OPPO в галузі інновацій у стільникових технологіях, а також нашої відданості формуванню здорової, сталої екосистеми інтелектуальної власності, яка підтримує довготривалі інновації та зростання галузі».

«Партнерство з OPPO — приклад ефективної, шанобливої та орієнтованої на бізнес співпраці у сфері ліцензування важливих патентів», — зазначив Робін Чефаї, керівник напряму ліцензування інтелектуальної власності компанії Volkswagen. — «Це демонструє готовність Volkswagen визнавати цінність ІВ (інтелектуальної власності) та шукати сталі рішення, вигідні для всіх сторін».

Ця угода стала першою двосторонньою патентною ліцензією OPPO з компанією, що спеціалізується на підключених автомобілях, і свідчить про розширення використання стільникових технологій OPPO за межами смартфонів, зокрема в автомобільній індустрії. Патенти OPPO на 5G наразі використовуються більш ніж у 40 країнах і регіонах світу. За даними провідної платформи аналітики патентів LexisNexis® IPlytics, станом на січень 2025 року OPPO посідала восьме місце у світі за загальною силою патентного портфеля в сфері 5G.

Станом на березень 2025 року OPPO подала понад 113 000 заявок на патенти та отримала понад 62 000 виданих патентів по всьому світу. Компанія продовжує активно інвестувати у ключові технологічні напрями, зокрема 5G/6G, штучний інтелект, швидке заряджання, обробку зображень і відео, зміцнюючи свої позиції як глобального лідера в інноваціях та високоякісній інтелектуальній власності.