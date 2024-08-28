OPPO представляє революційні дослідження в галузі ШІ

28 августа 2024, 13:15

OPPO, провідний світовий бренд смарт-пристроїв, вкотре взяв участь у SIGGRAPH, головній щорічній конференції з комп'ютерної графіки та інтерактивних технологій.



На конференції OPPO продемонструвала кілька передових досліджень у галузі штучного інтелекту та представила свої новітні телефони Find X7 Ultra і Reno12 Pro, оснащені потужними можливостями генеративного ШІ, які привернули до себе значну увагу з боку представників галузі.



За останній рік OPPO інвестувала значні кошти в ШІ, досягнувши помітних проривів у 3D-моделюванні зображень, рендерингу з надвисокою роздільною здатністю, трасуванні випромінювання та загальному освітленні. Співпрацюючи з науковими та промисловими партнерами, OPPO прискорює розвиток і популяризацію телефонів зі штучним інтелектом.



OPPO активно сприяє глибокій інтеграції виробництва, науки та досліджень у галузі штучного інтелекту. На цьогорічній виставці SIGGRAPH компанія OPPO вперше публічно представила дві спільні роботи з Чжецзянським університетом, поділившись з науковою спільнотою своїми передовими досягненнями в галузі мобільного ШІ.

Mob-FGSR, спільно розроблена OPPO та Чжецзянським університетом, - це технологія рендерингу надвисокої роздільної здатності в реальному часі для мобільних платформ, що встановлює новий галузевий стандарт у сфері надвисокої роздільної здатності для мобільних пристроїв, інтерполяції та екстраполяції кадрів. Вона реконструює вектори руху за допомогою технології розпилення, усуваючи необхідність у високопродуктивних графічних процесорах або обладнанні для оцінки оптичного потоку, дозволяючи точно спрогнозувати рух на рівні пікселів та ефективно генерувати кадри для інтерполяції та екстраполяції. Це значно зменшує вимоги до обладнання та час обробки. Наразі OPPO досягла швидкої генерації кадрів з роздільною здатністю 720P і 1080P та обробки з надвисокою роздільною здатністю на процесорі Snapdragon 8 Gen 3. Очікується, що технологія Mob-FGSR революціонізує ігровий досвід на смартфонах OPPO.



Ще одним важливим результатом співпраці промисловості та науковців, представленим на конференції, стала технологія Portrait3D. Ця технологія має широке застосування у віртуальній реальності, доповненій реальності, мобільних іграх та соціальних мережах, дозволяючи користувачам створювати реалістичні та захоплюючі віртуальні аватари. Вона навіть може розробляти унікальні моделі персонажів на основі текстових описів.

Крім того, на SIGGRAPH 2024 OPPO продемонструвала дві революційні роботи своєї технічної лабораторії та Центру штучного інтелекту, що стосуються 3D-цифрових людей та реконструкції 3D-рендерингу. Технологія UltrAvatar може генерувати керованих віртуальних 3D-людей з реалістичними рисами з одного зображення або рядка тексту. У сфері 3D-візуалізації технологія Spacetime Gaussian Feature Splatting використовує просторово-часові гаусії для ефективного багатокадрового об'єднання елементів, підтримуючи високоточний рендеринг у реальному часі з частотою 8K 60 кадрів на секунду.



На виставці всесвітньо відома функція AI Eraser від OPPO привернула значну увагу відвідувачів. Ця функція, що базується на передовій технології розпізнавання та генерації зображень зі штучним інтелектом, дозволяє користувачам усунути відволікаючі фактори та заповнити простір одним натисканням, революціонізуючи спосіб редагування зображень.



Крім AI Eraser, OPPO також продемонструвала AI Toolbox і AI Studio, вперше представлені в серії Reno12. AI Toolbox об'єднує три основні функції: AI Summary, AI Writer і AI Speak, призначені для полегшення та прискорення виконання рутинних завдань. AI Studio використовує потужні можливості штучного інтелекту серії Reno12, щоб допомогти користувачам легко створювати портрети студійної якості з творчим і різноманітним бекграундом.



Крім того, OPPO продемонструвала кілька революційних технологій, розроблених Науково-дослідним інститутом обчислювальної техніки та графіки, включаючи новітній голографічний процесор метеорологічного рендерингу, передові технології мобільного трасування променів і загального освітлення, розроблені у співпраці з Qualcomm і успішно реалізовані на процесорі Snapdragon 8 Gen 3, перші шпалери з ефектом трасування променів для складних пристроїв, а також шпалери з динамічним ефектом брижів на воді, вперше представлені в серії Reno12.

У червні 2024 року OPPO офіційно оголосила про своє прагнення зробити телефони зі штучним інтелектом доступними для всіх, підкресливши, що в майбутньому відбудеться повна технологічна революція та перебудова екосистеми телефонів зі штучним інтелектом. Будучи першим брендом в галузі, який впровадив функції генеративного ШІ в усі лінійки смартфонів, OPPO має намір оснастити близько 50 мільйонів телефонів користувачів можливостями генеративного ШІ протягом року.OPPO знаходиться в авангарді інновацій у сфері штучного інтелекту, сприяючи тісному партнерству між виробництвом та науковими колами для створення практичних AI-додатків та покращення користувацького досвіду. Завдяки постійним інноваціям OPPO формуватиме майбутнє мобільного ШІ, відкриваючи революційні можливості для користувачів по всьому світу та наближаючи нову еру телефонів зі штучним інтелектом.