OPPO демонструє передові ШІ-інновації на виставці IJCAI 2024

13 августа 2024, 23:56

Офіційно стартувала престижна наукова конференція в галузі штучного інтелекту IJCAI 2024.



Цього року остання дослідницька робота Центру штучного інтелекту OPPO була офіційно відібрана для участі в IJCAI 2024. OPPO також представила численні передові інновації та функції штучного інтелекту, активно позиціонуючи себе в авангарді інновацій у сфері телефонів зі штучним інтелектом.



На конференції IJCAI 2024 була представлена остання дослідницька робота Центру ШІ OPPO "Високоточна анімація персонажів з нульовим кадром і контролем пози", яка в черговий раз продемонструвала великий технічний досвід OPPO і постійний прогрес в області ШІ.

В даний час в I2V-домені (Image-to-Video) найпоширенішими проблемами є непослідовна зовнішність персонажів і погане збереження деталей, що вимагає величезних обсягів відеоданих для підготовки і споживає значні обчислювальні ресурси. Щоб вирішити ці проблеми, OPPO AI Center представив PoseAnimate, інноваційний фреймворк I2V з нульовим рівнем зйомки. PoseAnimate використовує інформацію про позу для керування рухами анімації, зберігаючи при цьому узгодженість контенту сцени.



Команда OPPO також запропонувала алгоритм Pose Alignment Transition Algorithm (PATA) для забезпечення вирівнювання та плавного переходу між позами персонажів. Експериментальні результати показують, що PoseAnimate значно перевершує існуючі методи передового навчання в узгодженості персонажів і точності деталей, зберігаючи високу часову узгодженість протягом всієї створеної анімації.



Крім того, д-р Ян Чженю з Центру ШІ OPPO був запрошений виступити з доповіддю на конференції IJCAI 2024 на тему "Генеративний ШІ для смартфонів: Виклики, можливості та практика OPPO". Він поділився практичним досвідом OPPO з партнерами з індустрії ШІ та науковцями, зробивши свій внесок у глобальне дослідження того, як наступне покоління смартфонів може відповідально та ефективно інтегрувати технологію ШІ.



Зі стрімким розвитком технології генеративного ШІ індустрія смартфонів вступає в нову еру телефонів зі штучним інтелектом. Як світовий лідер, OPPO прагне інтегрувати передові технології штучного інтелекту у свої продукти, забезпечуючи користувачам розумніший і зручніший досвід користування мобільними пристроями.

Цього року OPPO випустила серію телефонів зі штучним інтелектом Find X7 та серію Reno12, які демонструють глибокий досвід OPPO у сфері мобільного штучного інтелекту. У той же час OPPO прискорює глобальну популяризацію телефонів зі штучним інтелектом, маючи на меті впровадити генеративні функції ШІ у всю лінійку своїх смартфонів для близько 50 мільйонів користувачів протягом року.OPPO твердо вірить, що справжній смартфон зі штучним інтелектом - це не лише вдосконалення апаратного забезпечення, а й революційний прорив у користувацькому досвіді. Для досягнення цієї мети OPPO створила потужний Центр штучного інтелекту і тісно співпрацює з провідними світовими технологічними компаніями, такими як Google, Microsoft і MediaTek. OPPO прагне досліджувати гібридні (на пристрої та в хмарі) мобільні технології штучного інтелекту, створюючи інноваційні програми штучного інтелекту на мобільних пристроях.Крім того, OPPO регулярно бере участь у міжнародних конференціях з ШІ найвищого рівня, ділиться своїми останніми дослідженнями в галузі ШІ, підтримує тісний зв'язок з дослідницькою спільнотою в галузі ШІ та постійно лідирує в напрямку розвитку індустрії. У майбутньому OPPO продовжуватиме надавати пріоритет користувачеві, постійно досліджуючи інноваційні застосування технології штучного інтелекту, щоб надати клієнтам найкращий досвід користування телефоном зі штучним інтелектом.