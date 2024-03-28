OPPO представляє нові окуляри OPPO Air Glass 3 на MWC 2024

28 марта 2024, 14:15

Нещодавно на виставці MWC 2024, яка проходила у Барселоні, OPPO представила прототип нового покоління окулярів доповненої реальності OPPO Air Glass 3.

OPPO Air Glass 3 може підключатись до OPPO Andes GPT через смартфон, забезпечуючи новий досвід роботи зі штучним інтелектом без жодних перешкод. Напередодні заходу OPPO також оголосила про створення Центру штучного інтелекту OPPO і випустила White Paper OPPO AI Smartphone, що знаменує собою нову еру, в якій відбувається перехід від звичайних смартфонів до ШІ смартфонів.

На цьогорічній виставці MWC компанія OPPO у співпраці з Qualcomm Technologies, Inc. та стартапом AlpsenTek представила новий алгоритм AI Motion, заснований на технології гібридного зорового сенсору (HVS), що додає чіткості фото- та відеозйомці високошвидкісних рухомих об'єктів. Крім того, OPPO представила ряд продуктів з партнерами, як-от: Google, Qualcomm Technologies і MediaTek, і оголосила, що користувачі смартфонів OPPO незабаром зможуть підключити свої телефони до Microsoft Copilot.

Завдяки здатності розуміти різні типи даних (текст, зображення, відео та аудіо), мультимодальна технологія ШІ здатна обробляти та інтерпретувати більш складні сценарії користувача, відкриваючи новий потенціал у голосовій та візуальній взаємодії. Керуючись цим баченням, OPPO представила абсолютно новий прототип OPPO Air Glass 3, щоб дослідити можливості технології штучного інтелекту, заснованої на співпраці між пристроями XR (розширеної реальності) і смартфонами.

Вагою всього 50 грамів, OPPO Air Glass 3 оснащені хвилеводом зі скловолокна власної розробки з коефіцієнтом рефракції 1,70, рівномірністю яскравості дисплея понад 50% та піковою яскравістю понад 1000 ніт. У сукупності це гарантує, що OPPO Air Glass 3 забезпечують досвід носіння, подібний до досвіду носіння звичайних окулярів, одночасно забезпечуючи найкращий повнокольоровий дисплей у своєму роді. Завдяки доступу до OPPO AndesGPT, що надається додатком Air Glass APP на смартфоні, користувачам потрібно лише злегка натиснути на дужку OPPO Air Glass 3, щоб активувати ШІ голосового асистента і почати виконання завдань.

OPPO Air Glass 3 також підтримують сенсорну взаємодію, за допомогою якої можна легко відтворювати музику, робити голосові дзвінки, відображати інформацію, переглядати кольорові зображення тощо. Окуляри також мають технологію зворотного звукового поля, відкриту акустичну конструкцію з чотирма мікрофонами та інші інновації, які покращують шумоізоляцію для забезпечення високої якості звуку та посиленого захисту приватності.



Штучний інтелект вже давно є основним напрямком інвестицій та розвитку OPPO, і зараз компанія робить ряд кроків, щоб підняти ШІ до рівня ядра своєї довгострокової стратегії зростання. 20 лютого OPPO створила OPPO AI Center, покликаний зосередити ресурси компанії на дослідженнях і розробках у галузі ШІ та стимулювати передові, орієнтовані на користувача дослідження технологій і додатків, які мають на меті надати переваги ШІ кожному.



В рамках цього прагнення серія OPPO Reno11 та OPPO Find N3 на світових ринках будуть оснащені низкою функцій генеративного ШІ, як-от OPPO AI Eraser, протягом другого кварталу 2024 року. У майбутньому OPPO інтегрує функції генеративного ШІ в більшу кількість продуктів OPPO на світових ринках, включаючи наступне покоління серії Reno, що дозволить більшій кількості користувачів оцінити розумний, потужний і зручний спосіб життя з підтримкою ШІ.

Станом на 31 грудня 2023 року OPPO подала понад 3,160 міжнародних патентів, пов'язаних зі штучним інтелектом. Спираючись на багаторічний досвід роботи в галузі ШІ, OPPO нещодавно випустила " White Paper AI Smartphone ", що містить всебічний аналіз і прогноз щодо майбутніх тенденцій і ключових застосувань ШІ. У документі зазначається, що смартфони зі штучним інтелектом прийдуть на зміну традиційним смартфонам і спричинять нову революцію в індустрії мобільних телефонів.



Зріла екосистема штучного інтелекту вимагає відкритої співпраці в усій галузі. Отже, компанія OPPO приєднується до стартапу AlpsenTek, що займається розробкою датчиків зорового розпізнавання руху, та Qualcomm Technologies, щоб продемонструвати спільні зусилля, спрямовані на використання гібридних технологій зорового розпізнавання із застосуванням нового алгоритму AI Motion. Розроблений під керівництвом OPPO, AI Motion може виконувати розмиття зображення та інтерполяцію зображень з високою частотою кадрів для використання у високошвидкісних камерах на основі комбінації традиційних даних зображення RBG та даних про рух, отриманих за допомогою технології EVS (Event Vision Sensing). Використовуючи AI Motion, смартфони дозволяють вирішити проблему розмиття зображень і фотографій, що дає змогу знімати сповільнені відео зі швидкістю 960 кадрів на секунду в роздільній здатності 4K. А використання даних EVS для точного вирівнювання рухомих об'єктів між кадрами покращує динамічний діапазон і роздільну здатність.

На OPPO ODC 2023 компанія презентувала свою першу модель генеративного штучного інтелекту AndesGPT, що здатна до самонавчання, з функціями покращення діалогу, персоналізації та спільної роботи з хмарними пристроями. Спираючись на можливості AndesGPT, OPPO представила нову функцію AI Eraser на нових смартфонах OPPO Find X7 Series. Відвідувачі стенду Qualcomm Technologies на цьогорічній виставці MWC змогли випробувати вражаючі ефекти, створені AI Eraser, та потужну продуктивність OPPO Find X7 Ultra. На стенді MediaTek компанія OPPO продемонструвала застосування функції AI Eraser на смартфоні OPPO Find X7.

Тим часом, серія інноваційних продуктів OPPO, включаючи OPPO Find X7 Ultra і серію Find N3, також була представлена на Google Android Partner Walk, демонструючи всебічну співпрацю між OPPO і Google.

Під час заходу OPPO та Microsoft оголосили, що тісно співпрацюватимуть та досліджуватимуть технологію штучного інтелекту для покращення користувацького досвіду на різних пристроях. Незабаром завдяки Microsoft Link to Windows і новому плагіну користувачі OPPO зможуть використовувати Copilot для створення контенту, перекладу текстових повідомлень і пошуку адрес на своїх смартфонах через підключений ПК.

Оскільки стартап-спільнота також відіграє важливу роль у розвитку штучного інтелекту, OPPO скористалася нагодою на MWC 4YFN, щоб представити шість стартап-команд в зоні натхнення OPPO Inspiration Zone. Серед технологій, які будуть продемонстровані стартапами, - безконтактна технологія моніторингу здоров'я, інтелектуальна система діагностики для проведення прослуховування серця і легенів, AR-гра та інші додатки, які демонструють величезний потенціал впровадження технологій штучного інтелекту.

Відповідно до своєї місії "Технології для людства, доброта для світу", OPPO продовжить інвестувати в розробку і застосування ШІ, тісно співпрацюючи з партнерами по всьому світу, щоб впроваджувати провідні в галузі продукти і послуги, які надають користувачам розширений досвід роботи з мобільними пристроями, створюючи при цьому більш відкриту і просунуту глобальну технологічну екосистему.