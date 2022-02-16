OPPO представит прорывные технологии и новые продукты на MWC Barcelona 2022

16 февраля 2022, 9:15

OPPO объявила о своем участии во Всемирном мобильном конгрессе (MWC) 2022 в Барселоне с 28 февраля по 3 марта.



На мероприятии слоганом бренда станет призыв «Формируй будущее». OPPO продемонстрирует новое зарядное устройство, рекордные мобильные технологии, достижения в области исследований и разработок в AR и 5G, а также несколько высококачественных флагманских продуктов.

В 2021 году компания OPPO продолжила устойчивый рост на мировом рынке. Занимая 4-е место в мире с ростом на 22% в год, OPPO также отмечала быстрый рост на новых рынках в Западной Европе и Латинской Америке. В 2019 году ОРРО представила первый в Европе коммерческий мобильный 5G телефон, а в прошлом году в Европе OPPO также представила первый мобильный телефон с поддержкой коммерческой сети 5G SA (автономной).Как компания, преуспевающая в развитии и усовершенствовании 5G технологий, OPPO представит совершенно новое зарядное устройство и презентует свои последние флагманские гаджеты на MWC. Кроме того, OPPO продемонстрирует несколько ведущих технологий для мобильных телефонов, которые установят новые рекорды в отрасли.Чтобы подарить аудитории богатый, разнообразный и интерактивный опыт, OPPO создаст на своем стенде пять основных выставочных зон, среди которых: "Бренд", "Флагман", "Технологии смартфонов", "5G" и "Экосистема AR".Кроме того, OPPO снова создаст виртуальную площадку для технических энтузиастов по всему миру. Таким образом, пользователи, которые не могут присоединиться лично, смогут через свои умные устройства увидеть то, что OPPO представит на MWC 2022.Кроме постоянных исследований и инвестиций в технологии, компания OPPO не менее увлечена тем, чтобы изменить ситуацию к лучшему для человечества и общества. В 2021 году OPPO начала продвигать "легкую упаковку" на европейском рынке, сократив на 95% использование пластика в упаковке мобильных телефонов. На MWC OPPO поделится своими усилиями, достижениями и видением в сфере устойчивого развития как корпоративный гражданин.Приглашаем вас посетить стенд OPPO в #3M10, зал 3, Fira Gran Via, Барселона с 28 февраля по 3 марта. OPPO проведет презентацию в 15:00 по центрально-европейскому времени 28 февраля. Все желающие могут посетить стенд OPPO на MWC или просмотреть прямую трансляцию на официальном YouTube-канале OPPO.